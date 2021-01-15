Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Катавшийся на тюбинге ребенок погиб на северо-западе Москвы
Фото: depositphotos.com

Катавшийся на тюбинге ребенок погиб на северо-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия

Малолетний мальчик погиб при катании на тюбинге с горки в пятницу, 15 января, на северо-западе столицы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по городу Москве.

Уточняется, что ребенок ударился головой и потерял сознание. Приехавшая по вызову очевидцев скорая не смогла помочь мальчику. Он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, говорится в сообщении.

Читайте также: Один человек погиб при пожаре в доме на юге Москвы

Следственный комитет РФпогиб ребенокгорки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте