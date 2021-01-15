Катавшийся на тюбинге ребенок погиб на северо-западе Москвы

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Малолетний мальчик погиб при катании на тюбинге с горки в пятницу, 15 января, на северо-западе столицы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по городу Москве.

Уточняется, что ребенок ударился головой и потерял сознание. Приехавшая по вызову очевидцев скорая не смогла помочь мальчику. Он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, говорится в сообщении.

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