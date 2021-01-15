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Один человек погиб при пожаре в доме на юге Москвы
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Один человек погиб при пожаре в доме на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Ясеневая улица, 34 Карта всех событий

Один человек погиб во время пожара в жилом доме на юге столицы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве в пятницу, 15 января.

В 1:49 поступило сообщение о пожаре по улице Ясеневая, 34. Возгорание было в одной из квартир на восьмом этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

В 2:06 сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, локализовали пожар. В 2:11 возгорание было полностью ликвидировано.

Ранее сообщалось, что доследственную проверку проводят по факту гибели мужчины при пожаре на севере Москвы. Возгорание произошло вечером в среду, 13 января, в многоэтажном доме по Ангарской улице на севере столицы.

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