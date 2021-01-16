Полиция Москвы передала в суд дело о мошенничестве на 18 миллионов рублей

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Сотрудники следственного отдела ЛО МВД России на станции Москва-Белорусская направили в суд материалы уголовного дела о мошенничестве, ущерб от которого оценен почти в 18 миллионов рублей.

По версии следствия, один из обвиняемых по данному делу предлагал купить у него партию телефонов по выгодной цене. Забрав деньги, мужчина скрывался, не передавая обещанный товар.

У одного из потерпевших злоумышленник выманил таким образом 3,8 миллиона рублей, у другого — 1,6 миллиона рублей.

Очередной потерпевший сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что двое неизвестных предложили приобрести у него крупную партию одноразовых масок, за которые впоследствии получили 2,3 миллиона рублей. Товара покупатель так и не дождался.

Позднее вскрылся еще один эпизод мошенничества: злоумышленник попросил у своего знакомого денежные средства на покупку квартиры и развитие бизнеса в сумме около 10 миллионов рублей. В результате доверчивый знакомый лишился денег.

Оба злоумышленника задержаны, один обвиняется по четырем эпизодам мошенничества, второй — по одному. Суд санкционировал арест обоих обвиняемых, сообщает «МВД Медиа».

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