Режиссер «Дылды» снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас» (The Last of Us), который основан на одноименной компьютерной игре, для платформы HBO. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Балагова, снять эпизод для этого сериала было его мечтой. Он отметил, что эта игра открыла для него то, чего режиссер не видел в себе раньше.

— Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные! — написал Балагов.

Известно, что сценаристом данного сериала будет автор популярного сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мейзин.

Напомним, в декабре Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала картину Кантемира Балагова «Дылда» лучшим фильмом 2020 года на иностранном языке. Экс-президент США Барак Обама назвал его одним из любимых в 2020 году. Картина стала второй работой режиссера после «Тесноты».

