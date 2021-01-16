Автомобилистам объяснили, как открыть примерзшую дверь

/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Примерзшую дверь необходимо открыть любыми способами. Об этом рассказал директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

По его словам, не стоит рвать ручку двери, потому что пластиковые детали замков очень хрупкие. Кроме того, не нужно лить на замок кипяток или сушить его феном.

— Если дверь не открывается, не надо пытаться открыть ее любыми способами. Потому что тогда автовладелец рискует получить более серьезные проблемы, — цитирует специалиста Autonews.ru.

Савин рекомендовал попасть в салон через другую дверь, после чего переместить автомобиль в более теплое место и оставить его там на несколько часов. Если проблема повторится, необходимо заменить механизм.

Если машину пришлось помыть в мороз на мойке, важно продумать любые мелочи. Стоит продуть все видимые отверстия, куда может попасть вода, а также обработать дверные резинки силиконом, заключил специалист.

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