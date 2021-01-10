Назван топ-5 самых надежных автомобилей

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В 2020 году прошел конкурс «Автомобиль года», на котором россияне назвали самые надежные машины. В топ-5 лидируют немецкие модели.

На пятом месте расположился паркетник Volkswagen Tiguan стоимостью 1,8-2,2 миллиона рублей в зависимости о модификации. Четвертую позицию занимает автомобиль этой компании Tiuareg. Он стоит от 4,4 миллиона до 5,2 миллиона рублей.

На третьем месте рейтинга находится паркетник шведского производителя Volvo XC90, ранее признанный наиболее надежным в ценовом сегменте от 2,9 миллиона рублей. Машину можно купить за 4,6 миллиона рублей.

На втором месте списка расположился кроссовер Audi Q8, цена которого превышает 5,2 миллиона рублей. Лидером стал электромобиль Audi e-tron. В движение он приводится при помощи 408-сильного мотора. Автомобиль продается за шесть миллионов рублей, сообщается на сайте Car.ru.

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