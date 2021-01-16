«Пропаганда может быть одна»: Пьеха оценил запрет Киркорову и Шуфутинскому выступать в Литве
В выступлениях российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского нет пропаганды. Такое мнение выразил исполнитель Стас Пьеха, сообщает «Газета.ru».
По его словам, причина, по которой артистам запретили въезд в Литву, непонятна.
— Пропаганда в Шуфутинском и Киркорове? Наверное, пропаганда может быть только одна — какого-то роскошного стиля жизни, в хорошем смысле, — уточнил певец.
До пандемии коронавирусной инфекции исполнитель часто выступал в Прибалтике. В последнее время Пьеха обратил внимание на улучшение отношения к артистам из России, к тому же и сборы стали выше.
Кроме того, он назвал Литву своей второй родиной. Пьеха связан с этой страной по линии отца, джазмена Пятраса Герулиса.
Напомним, МИД Литвы задумался запретить Киркорову и Шуфутинскому въезд в страну. Чиновники назвали выступления артистов «мягкой российской политической пропагандой».
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