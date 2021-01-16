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Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп
Фото: youtube.com/BadComedian

Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп

Анастасия Колоскова

Звезды

Блогер BadComedian Евгений Баженов сделал предложение своей возлюбленной, блогеру Кате Клэп. Об этом сообщила сама девушка, продемонстрировав кольцо.

— Хорошие новости! Я выхожу замуж! — рассказала 27-летняя Клэп на своем YouTube-канале.

Она показала на видео кольцо с бриллиантом, которое получила от Баженова. Девушка посетовала, что пока не знает, как носить такое украшение.

Блогер BadComedian сделал предложение Кате КлэпКатя Клэп / Фото: youtube.com/TheKateClapp

— Снимать ли его во время уборки? А что будет, если я его где-то забуду? — попросила совета у подписчиков блогер.

Известно, что роман Баженова и Трофимовой длится несколько лет. Первое время пара скрывала отношения.

С датой свадьбы они еще не определилась. Подписчики поздравили будущих молодоженов, предположив, что это событие они отметят в кругу самых близких людей.

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