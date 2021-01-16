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ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне МКАД
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне МКАД

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 5-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на пятом километре МКАД, в районе пересечения с Носовихинским шоссе. Движение по внешней стороне дороги было затруднено на 3,7 километра.

На данный момент движение транспорта восстановили.

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