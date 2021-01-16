Жители примерно 500 домов на северо-востоке Москвы переселятся по программе реновации

/ Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

Жители порядка 500 домов на северо-востоке столицы получат новое жилье в рамках программы реновации. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в программу в этом районе включили 499 домов, в них проживает 86,5 тысячи горожан.

Он добавил, что в домах по реновации созданы все условия для комфортной жизни жителей столицы. Новые объекты строят по индивидуальным проектам, а благоустроенное пространство обеспечивает безопасную среду для жильцов, в том числе родителей с колясками и маломобильного населения.

Так, около новостроек останутся детские сады, школы и поликлиники. При необходимости в кварталах будут построены дополнительные объекты социальной инфраструктуры, появятся небольшие магазины, различные сервисы и центры услуг.

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