Более ста домов построят в столице по программе реновации до конца года

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В Москве до конца 2021 года планируют построить еще 103 дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы уже построили один миллион квадратных метров по реновации, идет масштабное переселение жителей в новые дома, — цитирует Андрея Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в этом году в новые квартиры переедут около 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что к настоящему времени 23,2 тысячи жителей Москвы переселились в новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции не замедлила темпы программы реновации в столице.

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