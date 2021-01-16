Около 160 тысяч человек прошли дистанционное обучение в «Технограде» в 2020 году

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Около 160 тысяч человек стали участниками бесплатных онлайн-курсов и мастер-классов инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в 2020 году. Об этом в субботу, 16 января, рассказали в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, с апреля 2020 года преподаватели «Технограда» провели 3,5 тысячи вебинаров и тренингов по темам программирования, гейм-дизайна, флористики, видеомонтажа и многим другим. Все темы отвечают современным запросам рынка труда.

— Общее число слушателей онлайн-программ в прошлом году — почти 160 тысяч, — заявила Наталья Сергунина.

Учебную программу «Технограда» корректируют каждый год. Обучение проходит по направлениям, в которых наблюдается самый высокий спрос на сотрудников. Все желающие имеют возможность повысить уровень своих компетенций и приобрести новые знания.

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