«Жутко красиво»: поклонники приняли Дарью Мороз за Леди Гагу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актриса театра и кино Дарья Мороз выложила в Instagram-аккаунте фотографию, где позирует в гриме персонажа из постановки «Идеальный муж» Константина Богомолова, который идет в МХАТе имени Чехова.

— Гертруда снова на арене, — подписала снимок знаменитость, где перевоплотилась из короткостриженой блондинки в даму с волнами роскошных русых волос.

Поклонники не сразу узнали Мороз на фото, приняв ее за известную американскую певицу.

«Я сначала за Леди Гагу приняла вас»; «Я вас не узнала совсем»; «Просто жутко красиво», — написали фолловеры в комментариях.

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