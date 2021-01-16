Подольская впервые показала подписчикам лицо младшего сына

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская на своей странице в социальной сети Instagram разместила трогательный снимок их с Пресняковым сыновей, на котором впервые показала лицо новорожденного Ивана.

На фотографии старший сын музыкантов Тема нежно целует младшего брата.

— Теперь главная задача вырастить из них хороших людей и лучших друзей, — подписала певица снимок.

Она отметила, что на снимке Ваня только из роддома. В январе младшему наследнику звездного семейства исполнится три месяца.

«У такой мамы по-другому не может быть»; «У таких родителей непременно вырастут хорошие парни»; «Наташа — Мама с большой буквы, кто бы сомневался что у Наташи добрые дети вырастут», — поддержали звезду подписчики.

Ранее артистка показала, как она восстанавливает фигуру после родов.

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