Подольская впервые показала подписчикам лицо младшего сына
Певица Наталья Подольская на своей странице в социальной сети Instagram разместила трогательный снимок их с Пресняковым сыновей, на котором впервые показала лицо новорожденного Ивана.
На фотографии старший сын музыкантов Тема нежно целует младшего брата.
— Теперь главная задача вырастить из них хороших людей и лучших друзей, — подписала певица снимок.
Она отметила, что на снимке Ваня только из роддома. В январе младшему наследнику звездного семейства исполнится три месяца.
«У такой мамы по-другому не может быть»; «У таких родителей непременно вырастут хорошие парни»; «Наташа — Мама с большой буквы, кто бы сомневался что у Наташи добрые дети вырастут», — поддержали звезду подписчики.
Ранее артистка показала, как она восстанавливает фигуру после родов.
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