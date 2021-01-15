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«Физкульт-привет!»: Подольская рассказала о секрете восстановления фигуры после родов
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

«Физкульт-привет!»: Подольская рассказала о секрете восстановления фигуры после родов

Анастасия Волоснова

Звезды

Около трех месяцев назад 38-летняя Наталья Подольская родила второго сына. В своем Instagram-аккаунте певица показала, как она восстанавливает свою фигуру после родов.

В сторис Подольская выложила видео из бассейна. Оказалось, после родов она не расслабляется и продолжает делать физические нагрузки.

— Всем физкульт-привет! Буду плавать 50 раз туда-обратно, — сообщила Подольская.

В ролике Подольска предстала в шапочке и очках для плавания. Готовясь к заплыву, певица намекнула, что придерживается позиции в «здоровом теле — здоровый дух».

«Физкульт-привет!»: Подольская рассказала о секрете восстановления фигуры после родовФото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya

Бассейн с мозаикой в виде солнечных символов находится в особняке Подольской и ее мужа Владимира Преснякова.

На время пандемии коронавируса семья пытается ограничивать общение со знакомыми и выход в свет.

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идеальная фигурадетиНаталья Подольская
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