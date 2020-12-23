«Такая сладость!»: Подольская опубликовала фото с двухмесячным сыном
Певица Наталья Подольская на своей странице в социальной сети Instagram разместила свежий снимок с двухмесячным сыном Иваном.
В кадре она держит малыша на руках, нежно прижимает к себе и целует. На заднем плане за столом сидят муж Владимир Пресняков и старший сын Артемий.
В подписи к фото Подольская поделилась радостями и трудностями материнства. Она отметила, что к вечеру чувствует себя совсем обессиленной, но знает, что это ненадолго, а эти моменты станут самыми счастливыми в жизни.
— Эти волшебные звуки и запахи в сердце навсегда, — подписала снимок певица.
Поклонники звездной семьи отметили, что она права — никакая усталость не сравнится с счастьем быть матерью.
«Ванюше и всей вашей замечательной семье огромного счастья! Храни вас Господь!»; «Такая сладость. А запах — это нечто, мой подрос и действительно скучаю по всем этим мгновениям»; «Лучшие ощущения в жизни!» — оставили комментарии фанаты.
Напомним, что для Владимира Преснякова Иван стал третьим ребенком. Супруги воспитывают еще общего сына Артемия, которому пять лет.
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