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«Такая сладость!»: Подольская опубликовала фото с двухмесячным сыном
Наталья Подольская поделилась семейным кадром / Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

«Такая сладость!»: Подольская опубликовала фото с двухмесячным сыном

Юлия Курганова

Звезды

Певица Наталья Подольская на своей странице в социальной сети Instagram разместила свежий снимок с двухмесячным сыном Иваном.

В кадре она держит малыша на руках, нежно прижимает к себе и целует. На заднем плане за столом сидят муж Владимир Пресняков и старший сын Артемий.

В подписи к фото Подольская поделилась радостями и трудностями материнства. Она отметила, что к вечеру чувствует себя совсем обессиленной, но знает, что это ненадолго, а эти моменты станут самыми счастливыми в жизни.

— Эти волшебные звуки и запахи в сердце навсегда, — подписала снимок певица.

Поклонники звездной семьи отметили, что она права — никакая усталость не сравнится с счастьем быть матерью.

«Ванюше и всей вашей замечательной семье огромного счастья! Храни вас Господь!»; «Такая сладость. А запах — это нечто, мой подрос и действительно скучаю по всем этим мгновениям»; «Лучшие ощущения в жизни!» — оставили комментарии фанаты.

Напомним, что для Владимира Преснякова Иван стал третьим ребенком. Супруги воспитывают еще общего сына Артемия, которому пять лет.

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