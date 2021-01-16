СМИ: Вдова и дети актера Гусева остались с миллионным долгом по ипотеке

Кадр из фильма «Глухарь»

После смерти актера Дмитрия Гусева, который был найден мертвым в своей машине 13 января, его безработная жена и дети остались без средств к существованию и с огромным долгом по ипотеке.

По информации СМИ, семь лет назад супруги купили дом в кредит. На момент смерти актера долг по нему превышает миллион рублей.

— Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком, — уточнила близкая подруга семьи Ольга Дмитриева.

Ситуация осложняется тем, что жизнь Дмитрия не была застрахована. По словам Дмитриевой, супруга Гусева Светлана не в состоянии прокормить детей и гасить задолженность. Она преподает танцы в клубе деревни Образцово. Это занятие приносит ей всего семь–девять тысяч рублей в месяц.

Вдова актера планирует оформить пособие по потере кормильца и надеется на помощь друзей и поклонников Гусева. Женщина согласилась принять участие в популярном телевизионном шоу за гонорар, сообщает «СтарХит».

Читайте также: «Спешил домой»: стали известны подробности смерти актера Дмитрия Гусева