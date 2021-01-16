«Мне не откажут?»: Тимати показал помолвочное кольцо за 16 миллионов долларов

Фото: instagram.com/timatiofficial

Рэп-исполнитель Тимати опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он в ювелирном салоне любуется кольцом с огромным бриллиантом весом в 75 карат. Стоимость изделия составила 16 миллионов долларов.

Певец поинтересовался у ювелира, сможет ли избранница отказать ему, если он преподнесет такое кольцо во время предложения руки и сердца.

— Я думаю, что она не откажет. Есть, конечно, люди, которые откажут, но процентов 90 все-таки скажут «да», — ответил собеседник рэпера.

Он уточнил, что драгоценный камень настоящий, что подтверждается сертификатом. Когда же Тимати услышал стоимость ювелирного изделия, он нервно усмехнулся и заявил, что выключает камеру.

Поклонники бурно отреагировали на ролик певца. Многие высказали предположение, что рэпер преподнесет такой подарок Анастасии Решетовой, которая подарила ему сына. Кто-то высказал идею, что такого подарка заслуживает лишь мама звезды.

Некоторые не смогли сдержать эмоций от стоимости кольца.

«У меня калькулятор такую сумму не считает»; «16 миллионов долларов! В Казахстане можно купить 336 квартир, это пять пятиэтажных домов с пятью подъездами!» — написали фолловеры.

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