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Армин Лашет избран новым лидером правящей в Германии партии ХДС
Фото: ТАСС / Andreas Rentz / POOL

Армин Лашет избран новым лидером правящей в Германии партии ХДС

Юлия Ямпольская

В мире

Армина Лашета избрали новым лидером правящей в Германии партии ХДС (Христианско-демократический союз). По итогам выборов в сентябре 2021 года он может сменить Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Об этом в субботу, 16 января, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за избранного лидера проголосовал 521 человек. Также стало известно, что второе место занял Фридрих Мерц, который набрал 466 голосов.

Лашет занимает должность премьер-министра одной из самых крупных и населенных федеральных земель в ФРГ Северный Рейн-Вестфалия. Он является единственным из кандидатов, кто имеет опыт управления целым регионом, а также возглавляет наиболее многочисленное в стране земельное объединение ХДС.

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