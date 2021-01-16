Ираклий Кобахидзе утвержден председателем партии «Грузинская мечта»

Фото: Sputnik / РИА Новости / Александр Имедашвили

Экс-спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе утвердили на пост председателя правящей в стране партии «Грузинская мечта». Об этом в субботу, 16 января, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что раньше должность занимал Бидзин Иванишвили. На данный момент съезд проходит без его участия, поскольку недавно он заявил о решении уйти из политики.

— На пост председателя партии единогласно избран Ираклий Кобахидзе, — заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты Каха Каладзе.

В свою очередь Ираклий Кобахидзе поблагодарил за выраженное ему доверие.

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