Ираклий Кобахидзе утвержден председателем партии «Грузинская мечта»
Экс-спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе утвердили на пост председателя правящей в стране партии «Грузинская мечта». Об этом в субботу, 16 января, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что раньше должность занимал Бидзин Иванишвили. На данный момент съезд проходит без его участия, поскольку недавно он заявил о решении уйти из политики.
— На пост председателя партии единогласно избран Ираклий Кобахидзе, — заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты Каха Каладзе.
В свою очередь Ираклий Кобахидзе поблагодарил за выраженное ему доверие.
Читайте также: Миссия ШОС признала выборы в парламент Казахстана демократичными