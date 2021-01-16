ФСИН по Москве опровергла сведения о попытке суицида заключенного «Бутырки»

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Информация о попытке суицида заключенного СИЗО № 2 «Бутырка» не соответствует действительности. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по столице.

В ведомстве уточнили, что сведения о том, что один из заключенных 15 января 2020 года совершил попытку суицида, являются ложными. В следственных изоляторах УФСИН России по городу в этот день не было попыток суицида подозреваемых, обвиняемых и осужденных, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщили, что 36-летний заключенный «Бутырки» совершил попытку суицида, после чего его госпитализировали в Институт имени Склифосовского.

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