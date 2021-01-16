Дептранс анонсировал начало работы станции Кокошкино будущего МЦД-4 в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Кокошкино Карта всех событий

В столичном департаменте транспорта рассказали, что в 2021 году после реконструкции заработает станция Кокошкино будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в субботу, 16 января, сообщает Telegram-канал ведомства.

На данный момент эта станция является обычной остановкой электричек на Киевском направлении. Уточняется, что после работ Кокошкино превратится в настоящий современный вокзал. Там появятся две платформы с навесами от осадков, подземный терминал с лифтами и эскалаторами на платформы, безопасный переход через железнодорожные пути, которые разделяют поселение Кокошкино на две части.

Кроме того, станцию оборудуют безбарьерной средой для маломобильного населения и удобной навигацией, а также электронными табло с графиком движения поездов.

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