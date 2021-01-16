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Станцию МЦД-2 Печатники откроют к осени 2021 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Станцию МЦД-2 Печатники откроют к осени 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Станцию МЦД-2 Печатники планируют открыть к осени 2021 года. Об этом в субботу, 16 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты ведут строительство станции на данный момент в условиях плотной городской застройки. Кроме того, ее строят без остановки поездов, передает агентство городских новостей «Москва».

Бочкарев отметил, что пересадка на одноименные станции метрополитена и Большой кольцевой линии (БКЛ) будет осуществляться по принципу «сухие ноги».

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