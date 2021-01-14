Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Новаторов Карта всех событий

Станция столичного метро «Улица Новаторов» готова почти на треть. Об этом в четверг, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строители закончили устройство ограждающих конструкций и креплений котлована. Также на станции ведутся земляные и монолитные работы.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, после завершения проходки в активном строительстве остаются оба тоннеля перегона от «Университета Дружбы народов» до «Улицы Генерала Тюленева».

Правый тоннель участка готов более чем на 80 процентов, левый — более чем на 70 процентов, заключил Кравцов.

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