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Одиннадцать новых станций столичного метро планируют открыть в 2021 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одиннадцать новых станций столичного метро планируют открыть в 2021 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный районКарта всех событий

В Москве в 2021 году планируется открыть 11 новых станций метро. Все они станут частью Большой кольцевой линии (БКЛ). Всего за год планируется построить 28,3 километра линий.

В столице с 2011 года было введено в эксплуатацию 305 километров линий, 148 станций, три дополнительных вестибюля метро, МЦК и МЦД, а также 10 электродепо.

В 2020 году было открыто движение по второму участку Некрасовской линии и примыкающему к нему участку Большой кольцевой линии с шестью станциями — от «Косино» до «Лефортово». В конце года для пассажиров открылась станция «Электрозаводская» БКЛ, введен переход между станциями «Петровский парк» и «Динамо».

В этом году будут открыты сразу 11 станций: «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино». Завершатся работы по строительству кольца только в 2022 году.

Помимо этого, работы будут продолжены и на других линиях. На Люблинско-Дмитровской строят участок до станции «Физтех», на Калининско-Солнцевской — до «Внуково». Также строится Троицкая линия метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Станцию метро Замоскворецкой линии закроют в дневное время

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