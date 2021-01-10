Станцию метро Замоскворецкой линии закроют в дневное время

Метро Алма-Атинская / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 11 января, а также 15 и 18 января станция метро «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии будет закрыта в дневные часы.

Станцию будут закрывать для проведения необходимых работ, сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 11 и 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00 мы будем проводить технические работы на «Алма-Атинской». Сама станция в это время будет закрыта, — сообщили в ведомстве.

В Департаменте транспорта призвали пассажиров при необходимости пользоваться маршрутами наземного общественного транспорта. Так, на автобусе № 676 пассажиры могут доехать до станции«Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии. А автобусы № 740 и 764 довезут до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии.

Также с 23 января по 7 февраля будет закрыт участок «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии столичного метрополитена — там прокладывают тоннель для станций Большой кольцевой линии. Поезда метро в этот период будут курсировать от станции «Новые Черемушки» в центр и от станции «Беляево» на юг.

По маршруту «Беляево» — «Калужская» — «Новые Черемушки» для московских пассажиров будут курсировать бесплатные автобусы КМ.

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