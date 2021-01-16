Подросток погиб на северо-востоке Москвы после употребления веселящего газа

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Россия, Москва, Кучин переулок Карта всех событий

Столичная прокуратура проверит сведения о смерти подростка на северо-востоке Москвы после употребления веселящего газа. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в четверг, 14 января, в квартире по адресу улица Кучин переулок нашли тело несовершеннолетнего 2004 года рождения. По предварительным данным, незадолго до смерти подросток заказал доставку баллона, наполненного закисью азота.

В ходе проверки специалисты установят все обстоятельства и причины происшествия, а также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в частности действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

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