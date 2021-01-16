Игорь Крутой осуществил давнюю мечту своей дочери

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Композитор Игорь Крутой решил порадовать свою дочь Александру и исполнить ее давнюю мечту. Вместе они сделали себе парные татуировки.

— По огромной просьбе Сашки мы тайком от всех членов нашей семьи сделали себе татуировки. Теперь на внутренней стороне ее пальца — день, месяц и год моего рождения, а на моем — Сашкина дата. Это была такая сильная ее мечта, что даже я, ярый противник тату, сдался, — написал композитор в своем Instagram-аккаунте.

Со слов Крутого, его дочь осталась очень довольна. Теперь Александра считает, что породнилась с отцом на новом уровне.

Поступок отца вызвал восхищение подписчиков. «Главное, что счастливы и довольны сами»; «Это так трогательно!».

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