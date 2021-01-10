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«Чудесная пара!»: Игорь Крутой показал, как отпраздновал серебряную свадьбу
Игорь Крутой 25 лет женат на Ольге / Фото: youtube.com/Super

«Чудесная пара!»: Игорь Крутой показал, как отпраздновал серебряную свадьбу

Юлия Курганова

Звезды

Композитор Игорь Крутой женат на бизнесвумен Ольге 25 лет. Чтобы отпраздновать серебряную свадьбу, супруги устроили семейный ужин. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал видео, на котором запечатлено празднование этого события.

Запись музыкант подписал строчками из стихотворения Ольги Савельевой.

— Пройти бок о бок четверть века,

Не всем под силу этот путь!

Зависит лишь от человека:

Идти вперед или свернуть? — написал Крутой.

Звездных супругов со знаменательной датой поздравили дети от разных браков. Среди них дочь Ольги от первого мужа Виктория и сын композитора от первого брака Николай, а также общая дочь Кристина. К теплым словам и пожеланиям родных присоединились и поклонники.

«Поздравляем вас с серебром, желаем Олимпийского золота»; «Совет да любовь»; «Чудесная пара! И самые крутые во всем! Счастья вам и вашим замечательным детям и внукам!»; «Какая у вас прекрасная семья. Счастья вам на долгие годы и всех благ земных», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Игорь Крутой впервые прокомментировал слухи об онкологии. За три года до рождения дочери Александры у композитора возникли серьезные проблемы со здоровьем.

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