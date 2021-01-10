«Чудесная пара!»: Игорь Крутой показал, как отпраздновал серебряную свадьбу
Композитор Игорь Крутой женат на бизнесвумен Ольге 25 лет. Чтобы отпраздновать серебряную свадьбу, супруги устроили семейный ужин. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал видео, на котором запечатлено празднование этого события.
Запись музыкант подписал строчками из стихотворения Ольги Савельевой.
— Пройти бок о бок четверть века,
Не всем под силу этот путь!
Зависит лишь от человека:
Идти вперед или свернуть? — написал Крутой.
Звездных супругов со знаменательной датой поздравили дети от разных браков. Среди них дочь Ольги от первого мужа Виктория и сын композитора от первого брака Николай, а также общая дочь Кристина. К теплым словам и пожеланиям родных присоединились и поклонники.
«Поздравляем вас с серебром, желаем Олимпийского золота»; «Совет да любовь»; «Чудесная пара! И самые крутые во всем! Счастья вам и вашим замечательным детям и внукам!»; «Какая у вас прекрасная семья. Счастья вам на долгие годы и всех благ земных», — оставили комментарии фолловеры.
Ранее Игорь Крутой впервые прокомментировал слухи об онкологии. За три года до рождения дочери Александры у композитора возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Читайте также: «Анекдоты и по 50 грамм»: Игорь Крутой поедет отдыхать в Майами с Валерием Леонтьевым