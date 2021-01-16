Астролог дала советы, как стать счастливым в браке

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Астролог Светлана Кройцер дала советы, как стать счастливым в браке, в беседе с Nation News.

— Основа любви между мужем и женой — это искренность. Женщине следует научиться раскрывать свое сердце, жаловаться не батюшке или подругам, а своему мужу, доверять ему и быть искренней с ним. Это и есть любовь, — считает Кройцер.

По мнению эксперта, большинство людей в браке повторяют шаблоны поведения своих родителей в семье, что является ошибкой. Потом такое поведение передается детям. Астролог рекомендует отмечать как можно больше достоинств в партнере и быть настроенным на позитив.

В Подмосковье 214 молодых семей получили свидетельства на покупку жилья, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». Как сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области, сертификаты вручили молодым людям из 53 муниципалитетов региона.

Ранее издание «Взгляд» опубликовало данные, что в 2020 году основная часть кредитов россиян на покупку жилья пришлась на льготную семейную ипотеку. На 1 октября прошлого года объем выдачи такой ипотеки составил почти 153 миллиарда рублей, или около 58 тысяч кредитов.

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