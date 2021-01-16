«А вы строили снежные пещеры?»: Сергей Безруков вспомнил свое детство

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Актер Сергей Безруков поделился с подписчиками видео, на котором играет в снегу его маленький сын Степан. Глядя на ребенка, актер вспомнил свое детство.

— Какая зима классная! Какие сугробы. Как в детстве... А вы строили снежные пещеры? Как же это круто, — подписал под постом в своем Instagram-аккаунте Безруков.

Подписчики звезды умиленно отреагировали на видео. «Вот она детская радость»; «Ой, это же мое детство!»; «Репортажи нашего детства».

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