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Автоэксперт рассказал, как выбрать качественный аккумулятор
Фото: pixabay.com

Автоэксперт рассказал, как выбрать качественный аккумулятор

Елена Плешивцева

Транспорт

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как выбрать качественный аккумулятор, в беседе с Nation News.

В холодную погоду некачественный аккумулятор может принести много проблем автовладельцу, считает эксперт. Поэтому при выборе прибора надо обращать внимание на его резервную емкость.

— Это зависит от количества пластин, на которых собирается заряд. В дешевых или «плохих» аккумуляторах таких пластин просто меньше. Чтобы все это не болталось, там утолщают пластиковые переборки. Условно говоря, хороший аккумулятор обычно тяжелее, — считает Кадаков.

Специалист рекомендует приобретать качественный прибор, чтобы в мороз не столкнуться с проблемой.

Автоэксперт Вячеслав Субботин уточнил, что в современных автомобилях бортовой компьютер сообщит владельцу об обнаружении какой-либо неисправности. Многие модели не смогут выехать на трассу с поломкой, и компьютер будет рекомендовать сделать визит в автомастерскую, сообщает Newinform.

Ранее в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям региона о необходимости готовить свои автомобили к морозам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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