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Народный календарь. Как 17 января узнать, сбудется ли желание
Фото: Пелагия Замятина,«Вечерняя Москва»

Народный календарь. Как 17 января узнать, сбудется ли желание

Василий Плиткин

Общество

В воскресенье, 17 января, Православная церковь вспоминает преподобного мученика Зосиму и преподобного Феоктиста.

В этот день девушки гадали, выйдут они замуж или нет. Для этого вечером они выходили на улицу и смотрели на звездное небо. Если ковш Большой медведицы находится справа, то это предвещало скорое замужество. Для всех остальных это значило то, что их желание сбудется.

Люди ходили с иконой вокруг дома, чтобы избавить жилище от злых сил, вводящих человека в грех.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 17 января узнать, сбудется ли желание

Приметы погоды обещали удачный год для пчеловодов, если в этот день на деревьях лежит снег. Если в ночь на Феоктиста полная луна и чистое небо, весной будет половодье.

17 января отмечается День детских изобретений. Мало кто знает, но водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля изобрели дети. 644 гола назад резиденцией Папы Римского стал Ватикан.

В этот день родились американский ученый и политик Бенджамин Франклин, певица Далида, боксер Мохаммед Али, певцы Игорь Николаев и Митя Фомин.

Именины отмечают Павел, Афанасий, Степан, Ефим, Никанор, Карп, Иосиф, Трофим.

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