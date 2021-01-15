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В эту субботу, 16 января, христиане вспоминают пророка Малахию и святого мученика Гордия. Ветхозаветные святые жили за 400 лет до Рождества Христова, в период возвращения иудеев из Вавилонского пленения.

В народном календаре этот день называли Гордеевым. Считалось, что обязательно нужно поставить на стол блюда с творогом, чтобы в доме всегда было счастье. Вечером на Гордея нельзя делать тяжелую работу, иначе будет беда. В этот день не стоит хвастаться, иначе все это потеряете.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какая еда должна стоять на столе 16 января,чтобы в доме было счастье

Приметы погоды гласили: если луна в круге, то будет мороз. Если вы увидели круги вокруг заходящего солнца — значит, скоро похолодает. Звезды в небе обещали ясную погоду.

16 января отмечается Всемирный день The Beatles, профессиональный праздник отмечают ледовары.

58 лет назад советский политический деятель Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.

В этот день родились русский прозаик, публицист Викентий Вересаев, актеры Владлен Давыдов и Василий Лановой, супермодель Кейт Мосс.

Именины отмечают Ирина, Гордей.

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