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Народный календарь. Что не стоит есть 15 января, чтобы не потерять счастье
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Что не стоит есть 15 января, чтобы не потерять счастье

Василий Плиткин

Общество

15 января православные христиане чтят память Серафима Саровского. Люди просят у святого счастья в браке и избавления от болезней.

Славяне этот день старались не есть мясные блюда, особенно приготовленные из мяса птицы. Считалось, что иначе счастье из дома упорхнет. В этот день крестьяне особое внимание обращали на курятники и оберегали их: окуривали, вешали обереги, чтобы цыплята были здоровыми, а курицы хорошо неслись.

Женщины в этот день гадали на луке. Они брали 12 луковиц и посыпали их солью, оставляя на ночь на столе. Сколько луковиц намокло – столько в году будет дождливых месяцев.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что не стоит есть 15 января, чтобы непотерять счастье

Приметы погоды гласили, что если дрова горят с треском, то грядет мороз. Если на вечернем небе видны облака. То погода скоро поменяется, если петухи запели, то скоро потеплеет.

15 января отмечается День образования Следственного комитета Российской Федерации.

В этот день 78 лет назад было завершено строительство здания Пентагона. 20 лет назад была создана Википедия. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов.

В этот день родились русский дипломат и писатель Александр Грибоедов, французский драматург Мольер, русский математик Софья Ковалевская, актеры Евгений Лебедев, Евгений Весник, Екатерина Волкова, режиссер Егор Кончаловский.

Именины отмечают Петр, Марк, Сергей, Кузьма, Модест, Василий.

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