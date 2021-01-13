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Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать 14 января, в старый Новый год
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать 14 января, в старый Новый год

Василий Плиткин

Общество

14 января славяне отмечали Васильев день, а православные христиане чтили святителя Василия Великого. Он был покровителем свиней, поэтому в этот день обязательно подавались блюда из свинины.

В этот день категорически запрещалось занимать деньги, поскольку человек весь год мог провести в долгах. В этот день запрещалось ругаться и злословить. В этот четверг обязательно нужно загадать желание, и порадовать себя новой вещью. Считалось, что желание сбудется, а весь год будешь ходить в обновках.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и нельзя делать 14 января, вСтарый Новый год

Приметы погоды гласят, что если в этот день дождливо, то на Пасху выпадет снег. Если утром в этот день идет снег, то весна будет поздней, а лето теплым.

14 января отмечается старый Новый год, он получился в результате смены летоисчисления.

321 год назад Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. 92 года назад появилась Московская область.

В этот день родились писатель Анатолий Рыбаков, хоккеист Валерий Харламов, актеры Анатолий Лобоцкий и Анна Самохина.

Именины отмечают Богдан, Александр, Федот, Михаил, Василий, Григорий, Петр, Трофим, Платон, Василий, Эмилия.

Читайте также: Народный календарь. Чего нельзя делать в Щедрый вечер, 13 января

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