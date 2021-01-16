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Спасатель рассказал о правилах поведения на тюбинге
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Спасатель рассказал о правилах поведения на тюбинге

Елена Плешивцева

Общество

Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал о правилах поведения на тюбинге в беседе с Nation News.

— Надо понимать, что нужно думать о безопасности, отправляясь кататься на ватрушках. Нужно внимательно выбирать горку для катания, нельзя скатываться рядом с проезжими частями, водоемами. При выборе горки нужно отдавать предпочтение специальным конструкциям. Горка должна соответствовать требованиям, можно попросить сертификат на нее, — уточнил Дударев.

Эксперт напомнил, что важно подобрать ватрушку на свой вес. Нельзя кататься на одной ватрушке и взрослому, и ребенку. Надувные санки должны быть не слишком туго накачаны, так как они становятся прыгучими, что приводит к травмам. Также нельзя устраивать экстремальные развлечения на ватрушках, например, привязывать их за трос к автомобилю.

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