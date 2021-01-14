Без оливье, да с мандарином: приводим себя в форму после новогодних застолий

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Новогодние праздники позади, и многие заметили, что прибавили в весе. Волноваться не стоит. Есть немало способов, которые помогут вам с этой проблемой справиться. Секретами похудения с «Вечеркой» поделилась профессор, доктор медицинских наук Маргарита Королева

За десять дней новогодних каникул можно набрать жировой массы не более двух килограммов. Все остальное — избыток задержавшейся жидкости. Чтобы расстаться с набранным, прежде всего нужно отказаться от соли, различных маринадов и соусов, а также начать пить достаточное количество жидкости, чтобы обеспечить естественную детоксикацию организма. Но этого недостаточно для достижения желаемого результата.

Обязательно нужно выстроить отношения с питанием таким образом, чтобы в нем присутствовали все полезные и необходимые компоненты. Поэтому сделайте порции лаконичными, распределите их на 4–6 приемов в течение дня, но только до 7 часов вечера. Источники белка обязательно сочетайте с полезными салатами, овощными гарнирами, крупами, ягодами, зеленью, орехами...

Ложитесь спать вовремя. Процесс сжигания жира происходит именно в период с 23:00 до трех часов ночи. Поэтому сон имеет большое значение. Укрепляйте иммунитет, чтобы не болеть. Старайтесь общаться с позитивными людьми. Поддерживайте хорошее, солнечное настроение!

Шоколад — темный

Важно соблюдать правильные пропорции. Если съесть небольшой кусочек качественного темного шоколада за полчаса до еды, аппетит уменьшится вдвое. Можно съесть еще один кусочек шоколада через пять минут после еды.

Отголоски Хеллоуина

Потребуется 1 кг очищенной мякоти тыквы, 50 г сухих очищенных тыквенных семечек и 2 литра щелочной минеральной воды без газа. Тыкву нужно разделить на 5 порций и приготовить на пару (сразу или непосредственно перед едой). Семечки съедаем вместе с мякотью или приберегаем для перекуса. Воду пьем отдельно от еды

Чистка рисом

Разгружать организм рисом советуют многие специалисты. Он обладает свойствами энтеросорбента, то есть способен буквально впитывать токсины. Из всех видов рисовых диет для чистки выбирайте коричневый рис — наиболее полезный. Нужно замочить на ночь 250 г продукта, утром воду слить и залить крупу кипятком. Варить до готовности. Затем разделить получившееся количество на 6 приемов пищи и есть с равным интервалом Один раз можно добавить к рису мелконарезанной кураги. И в течение дня надо пить негазированную воду.

Как военные

Вариант для тех, кто не любит однообразия в питании. «Военка» предполагает снижение калорийности за счет того, что вы пьете только напитки без сахара и молока, а едите исключительно блюда без соли и приправ. А воды нужно пить как можно больше

Посвяти день киви

Один из дней полностью посвящаем киви. Разрешается без ограничений есть пюре из мякоти этого экзотического плода и пить воду. Только очень важно следить за спелостью фрукта. Следует употреблять только полностью созревшие плоды, мягкие и ароматные.

Кофе — натуральный

Здесь очень и очень важно не переборщить. Кофеин в большом количестве вреден для здоровья и может привести к проблемам. А в малых дозировках вполне себе способствует сжиганию калорий и ускоряет процессы обмена веществ на 10 процентов. Главное — пить натуральный кофе, строго без сахара.

Неделя овсянки

Овсянка при похудении — эффективный универсальный продукт. Лучше всего эту крупу не варить, а запаривать кипятком, так как она содержит больше полезных веществ, а по свойствам действует на организм еще лучше. Диета на овсянке заключается в употреблении одного продукта на протяжении недели. За этот период можно избавиться от 3–7 килограммов

По-голландски

Для так называемой голландской разгрузки вам понадобятся любимые новогодние фрукты — мандарины. Ешьте их в течение целого дня в любом количестве и запивайте двумя литрами воды.

Нарезаем яблочки

Нужно выбрать крепкие зеленые яблоки общим весом 2 кг, разделить их на 6 частей и есть, отмеряя равные промежутки времени между приемами пищи. Надо не забывать пить воду в перерывах — по стакану после каждой трапезы. При желании килограмм яблок можно «конвертировать» в один литр нежирного кефира. Тогда ваша разгрузка после праздников будет состоять из килограмма яблок и литровой упаковки свежего кефира.

Курага или банан

За день можно съесть 500 г размоченной в воде кураги или пять больших бананов. При этом нужно обязательно выпить два литра простой воды без газа.

С перчинкой

Если есть в сутки по 1/5 чайной ложки жгучего перца чили, калории будут расходоваться активнее благодаря содержанию в нем капсаицина. Кроме того, на 20% ускорится метаболизм. Но будьте осторожны: после перца вас может потянуть на сладкое.

Незаменимая гречка

Для тех, кто предпочитает диеты из круп, идеально подойдет гречка с кефиром. Берем 1 ст. гречки, заливаем 2 ст. кипятка и оставляем на ночь. Гречка в итоге получится не только полезной, так как сохранит в себе все свойства, но и вкусной и рассыпчатой. Солить и сластить крупу не стоит, зато можно запивать ее кефиром. Диета позволит улучшить работу кишечника, снимет излишнюю отечность, а также восполнит запас макро- и микроэлементов.

Магия синего

Ученые выяснили, что цвета окружающих предметов могут пробуждать или усмирять аппетит. Например, зеленый и белый заставляют есть чаще. А синие оттенки, наоборот, снижают тягу к еде. Так что во время диеты выбирайте посуду синего цвета.

Миндаль под рукой

Если вам захотелось чем-нибудь перекусить — возьмите миндаль. В составе этих орехов много клетчатки и полезных жиров, помогающих контролировать вес. Чувство насыщения придет моментально. Одна порция миндаля поможет снизить суточное потребление калорий примерно на 77 единиц.

Черный и зеленый

Если пить по 4 чашки зеленого чая в день, то аппетит сильно снижается, улучшается метаболизм. С другой стороны, калорийность свежезаваренного горячего черного чая без добавок составляет 0–1 ккал. Никаких лишних калорий он организму не подарит, а значит, его можно и нужно пить наравне с его собратом — зеленым чаем.

Чудо-напиток

Цикорий — популярнейший напиток, который заменяет кофе. Содержит в себе три компонента: инулин, пектин, интибин. Они оказывают благотворное влияние на организм — выводят лишнюю жидкость, ускоряют метаболизм, избавляют от адипоцитов. Две-три чашечки цикория в день достаточно. Его можно пить как в чистом виде, так и с молоком.

ВИТАМИНЫ-ПОМОЩНИКИ

— Калий + магний. Для правильного обмена жиров и глюкозы, снижения уровня «плохого» холестерина необходим магний. Тем более что из-за алкоголя он быстро выводится из организма. Важно, что магний должен «работать» вместе с калием, который поддерживает наши мышцы. Лучше всего пропить комплекс, включающий оба этих витамина.

— Цинк и селен. Эти микроэлементы особенно важны во время диеты. Селен защищает клетки и сохраняет молодость. Цинк поддерживает иммунитет и помогает усваивать глюкозу и липиды. Эти вещества содержатся в молоке, твердых сырах, креветках, потрохах животных и птиц.

— Витамин С. Лучше всего справляется с неприятными окислительными процессами, которые происходят в организме после праздничных застолий. Его нехватка отражается на внешности и самочувствии. Получать витамин С можно из ягод, цитрусовых, ананасов, петрушки, брокколи, болгарского перца.

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА

Подкорректировав питание и увеличив двигательную активность, не забывайте про то, что нужно:

— высыпаться (во сне синтез гормона голода уменьшается, а лептина — увеличивается);

— не нервничать (даже незначительное переживание повышает уровень кортизола, а он способствует образованию висцерального жира);

— как можно больше дышать свежим воздухом;

— бросить курить (это тоже ускорит снижение веса);

— для похудения достаточно выпивать в день 1,5 литра воды;

— стараться жить по расписанию (подъем, приемы пищи, спорт, отдых, отход ко сну).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи:

— Во время новогодних праздников люди много едят и, как правило, сидят дома. В этом проблема. Советую сейчас как можно больше двигаться, гулять и не перегружать организм слишком жирной и сладкой пищей. Лучше заменить ее растительной. Ешьте овощи, фрукты и морепродукты, но все небольшими порциями, чтобы не растягивать желудок. И не ложитесь спать сразу после еды, иначе все уйдет в жир, и с ним придется бороться.

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