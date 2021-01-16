Виктория Нуланд стала кандидатом на пост заместителя госсекретаря США
На пост госсекретаря США избранный президент США Джозеф Байден выдвинул Викторию Нуланд. Ранее она занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Об этом сообщается на сайте переходной команды политика.
В сообщении отмечается, что Нуланд в течение 32 лет была «уважаемым и пользующимся доверием дипломатом».
Во время правления Барака Обамы с сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд занималась вопросами, которые касались политики в отношении постсоветских государств. В том числе она активно участвовала в событиях, которые привели к смене власти на Украине в 2014 году. Дипломат поддерживала протестующих, а также встречалась с участниками митингов.
На пост первого заместителя госсекретаря США Байден выдвинул Венди Шерман. Ранее она была заместителем главы американского внешнеполитического ведомства по политическим делам в администрации Барака Обамы.
В качестве заместителя главы Госдепартамента по вопросам, касающимся демократии и прав человека, также была выдвинута Узра Зия, которая работала в посольстве США в Париже.
Инаугурация Джо Байдена должна пройти 20 января.
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