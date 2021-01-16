Виктория Нуланд стала кандидатом на пост заместителя госсекретаря США

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На пост госсекретаря США избранный президент США Джозеф Байден выдвинул Викторию Нуланд. Ранее она занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Об этом сообщается на сайте переходной команды политика.

В сообщении отмечается, что Нуланд в течение 32 лет была «уважаемым и пользующимся доверием дипломатом».

Во время правления Барака Обамы с сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд занималась вопросами, которые касались политики в отношении постсоветских государств. В том числе она активно участвовала в событиях, которые привели к смене власти на Украине в 2014 году. Дипломат поддерживала протестующих, а также встречалась с участниками митингов.

На пост первого заместителя госсекретаря США Байден выдвинул Венди Шерман. Ранее она была заместителем главы американского внешнеполитического ведомства по политическим делам в администрации Барака Обамы.

В качестве заместителя главы Госдепартамента по вопросам, касающимся демократии и прав человека, также была выдвинута Узра Зия, которая работала в посольстве США в Париже.

Инаугурация Джо Байдена должна пройти 20 января.

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