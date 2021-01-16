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Эксперт рассказала, как правильно выбрать полезный чай зимой
Фото: pexels.com/Mareefe

Эксперт рассказала, как правильно выбрать полезный чай зимой

Елена Плешивцева

Здоровье

Эксперт по бодрящим напиткам Елизавета Тихонова рассказала, как правильно выбрать полезный чай зимой, в беседе Nation News.

— В любом чае содержатся полезные компоненты. Они хорошо усваиваются из-за температуры чая. Она близка к температуре тела, поэтому организму не нужно тратить время на ее охлаждение или нагревание. В зеленом чае больше витамина С, а в черном — калия, который активизирует работу кровеносной системы, — считает Тихонова.

Специалист отмечает, что утром и вечером свой выбор стоит остановить на зеленом чае, а днем пить черный чай. Эксперт также уточнила, что лучше покупать рассыпной чай, чем пакетированный. При покупке чая на развес потребитель сможет оценить состав и качество продукта.

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