СМИ: Стало известно о состоянии попавшего в ДТП Стаса Барецкого
Пиар-директор шоумена Стаса Барецкого Вадим Горжанкин рассказал про его состояние после ДТП, в которое он попал в Санкт-Петербурге.
По словам Горжанкина, Барецкий попал в аварию вечером 15 января вместе со своей спутницей Полиной.
— В настоящее время шоумен и его спутница находятся в больнице на улице Костюшко. Врачи диагностировали у Барецкого сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ног. На одном колене диагностирована трещина, — цитирует Горжанкина РЕН.ТВ.
Сообщается, что спутница шоумена находится в более тяжелом состоянии. Горжанкин уточнил, что Барецкий возвращался с записи песни для фильма «Брат-3».
Сам Барецкий отметил, что больше переживает за Полину. По его словам, в машине не было подушек безопасности.
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