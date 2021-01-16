СМИ: Стало известно о состоянии попавшего в ДТП Стаса Барецкого

Фото: Cкриншот видео YouTube-канала Ник Черников

Пиар-директор шоумена Стаса Барецкого Вадим Горжанкин рассказал про его состояние после ДТП, в которое он попал в Санкт-Петербурге.

По словам Горжанкина, Барецкий попал в аварию вечером 15 января вместе со своей спутницей Полиной.

— В настоящее время шоумен и его спутница находятся в больнице на улице Костюшко. Врачи диагностировали у Барецкого сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ног. На одном колене диагностирована трещина, — цитирует Горжанкина РЕН.ТВ.

Сообщается, что спутница шоумена находится в более тяжелом состоянии. Горжанкин уточнил, что Барецкий возвращался с записи песни для фильма «Брат-3».

Сам Барецкий отметил, что больше переживает за Полину. По его словам, в машине не было подушек безопасности.

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