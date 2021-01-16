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Артисту Виктору Ракову вызвали скорую помощь
Фото: www.lenkom.ru

Артисту Виктору Ракову вызвали скорую помощь

Камран Гасанов

Анастасия Волоснова

Звезды

Народному артисту России Виктору Ракову вызвали скорую помощь в Московский государственный театр «Ленком» из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В театре отметили, что не знают, из-за чего Раков вызвал скорую помощь. Однако артисту уже лучше, добавили в пресс-службе.

— Он уже на сцене, — сообщил представитель театра корреспонденту «Вечерней Москвы».

Ранее СМИ сообщали, что артист обратился к медикам из-за проблем с давлением.

Виктор Раков исполнил роль Мастера в фильме 1994 года «Мастер и Маргарита», а также играл в таких известных картинах, как «Гардемарины III», «Убить дракона», «Адмиралъ» и других.

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