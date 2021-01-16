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Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за грузовых автомобилей
В аварии с участием автобусов и грузовика на трассе М9 «Балтия» в Подмосковье погибли четыре человека / Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за грузовых автомобилей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 29-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Движение по внешней стороне МКАД в направлении к улице Капотня было парализовано. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

На 18-м километре МКАД в районе Бесединского моста не смогли совершить подъем грузовые автомобили. Из-за инцидента движение в сторону улицы Капотня было парализовано, уточняют в ведомстве.

Дептранс призвал московских автомобилистов быть внимательнее на данном участке дороги.

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