Московский «Спартак» представил новичка песней Джимми Хендрикса
Московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса.
Сообщение появилось в официальном аккаунте футбольного клуба в Твиттере и сопровождалось песней известного однофамильца новичка, легендарного музыканта Джимми Хендрикса.
Мы знаем, какую музыку вы ждали 😉 🔊 pic.twitter.com/HHJyk5v6c0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021
25-летний полузащитник присоединился к красно-белым на первом тренировочном сборе, который команда проводит в Дубае.
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