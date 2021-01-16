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Московский «Спартак» представил новичка песней Джимми Хендрикса
Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс. / Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»

Московский «Спартак» представил новичка песней Джимми Хендрикса

Сергей Хвостик

Спорт

Московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса.

Сообщение появилось в официальном аккаунте футбольного клуба в Твиттере и сопровождалось песней известного однофамильца новичка, легендарного музыканта Джимми Хендрикса.

25-летний полузащитник присоединился к красно-белым на первом тренировочном сборе, который команда проводит в Дубае.

Читайте также: ПСВ объявил о переходе футболиста Йоррита Хендрикса в московский «Спартак»

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