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Таксист, смотревший порно при пассажирах, получил пять суток ареста
Фото: https://pixabay.com/ru

Таксист, смотревший порно при пассажирах, получил пять суток ареста

Никита Абрамов

Происшествия

Водителю такси, который смотрел порнографию при пассажирах во время выполнения заказа, назначили пять суток ареста. Об этом в субботу, 16 января, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

— Водитель признан виновным в мелком хулиганстве. Ему назначено пять суток административного ареста, — цитирует сообщение РИА Новости.

Во вторник, 12 января, онлайн-сервис заказа такси заблокировал таксиста после того, как на него пожаловалась девушка.

Отмечается, что онлайн-сервис также заблокировал таксопарк, в котором работал водитель.

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