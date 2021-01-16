Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты

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На Белорусской АЭС сработала система защиты генератора, из-за чего был отключен от сети первый энергоблок. Об этом сообщает Министерство энергетики Белоруссии в своем Telegram-канале.

Защитная система сработала во время опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Он работает в рамках тестирования оборудования.

Энергоблок был отключен в 19:02. Радиационный фон рядом с АЭС находится в норме, добавили в Минэнерго.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему страны после строительства АЭС, 3 ноября 2020 года. О завершении этапа энергетического пуска Минэнерго сообщило 21 декабря. В промышленную эксплуатацию блок планируют ввести в 2021 году.

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