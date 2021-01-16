Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты
Фото: flickr.com/neontapir

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты

Анастасия Волоснова

В мире

На Белорусской АЭС сработала система защиты генератора, из-за чего был отключен от сети первый энергоблок. Об этом сообщает Министерство энергетики Белоруссии в своем Telegram-канале.

Защитная система сработала во время опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Он работает в рамках тестирования оборудования.

Энергоблок был отключен в 19:02. Радиационный фон рядом с АЭС находится в норме, добавили в Минэнерго.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему страны после строительства АЭС, 3 ноября 2020 года. О завершении этапа энергетического пуска Минэнерго сообщило 21 декабря. В промышленную эксплуатацию блок планируют ввести в 2021 году.

Читайте также: Лукашенко: Закрытые границы стали причиной затянувшихся протестов в Белоруссии

Белоруссияэнергоблокновые АЭС
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте