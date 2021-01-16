Лукашенко: Закрытые границы стали причиной затянувшихся протестов в Белоруссии

Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Закрытые границы стали причиной затянувшихся протестов в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде.

По мнению президента, на протесты выходят вернувшиеся в страну из-за закрытых границ белорусы. Они продолжают выходить на улицу из-за нежелания работать.

Лукашенко добавил, что в этом году не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с предыдущими итогами выборов. Он отметил, что возмущенные выступления случаются в стране каждый раз после президентских выборов.

— Единственное — протесты в республике по времени растянулись, потому что даже Россия закрыла от нас границы. Те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда «выдавили». Они здесь остались, а работать не хотят, — приводится фрагмент интервью с Лукашенко в Telegram-канале журналистки.

Президент добавил, что данные о протестах в оппозиционных СМИ сильно преувеличены.

— Как они выходят? Во дворах собираются 5–10 человек, но где-то и 20 человек. «Селфанулись», в Telegram-канал вбросили. Где-то деньги пришлют из-за рубежа, если пришлют, — пояснил он свое мнение.

Лукашенко уточнил, что в настоящее время на протесты продолжают выходить не более 300 человек по выходным дням.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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