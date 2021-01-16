Лукашенко заявил, что Белоруссия может позволить себе проводить независимую политику

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, несмотря на скромное место на карте, заявил президент страны Александр Лукашенко.

В субботу, 16 января, на приеме по случаю старого Нового года президент сообщил, что еще несколько лет назад предупреждал об испытаниях, которые ожидают независимость Белоруссии. По мнению Лукашенко, страна достойна своего суверенитета.

— В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, — сообщил президент.

Он добавил, что 2020 год заставил белорусов оценить свое место в мире.

— С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны — кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга, — приводит издание Белта слова Лукашенко.

По словам президента, в прошедшем году кто-то нашел, а кто-то потерял опору, однако все «остались верны чести и совести». По его мнению, эти качества и делают белорусский народ ценным.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

Читайте также: Оппозиция Белоруссии пожаловалась в ФИФА на руководителей федерации футбола страны