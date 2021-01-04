Оппозиция Белоруссии пожаловалась в ФИФА на руководителей федерации футбола страны

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Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий спортсменов, которые выступили против политики властей Белоруссии, сообщил, что обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой наложить санкции на руководителей федерации футбола страны (АБФФ). Об этом говорится в заявлении фонда на странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что мотивами обращения в УЕФА и ФИФА стали многочисленные факты давления на людей, связанных с футболом.

Ранее исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявлял, что фонд собирается добиться отмены проведения крупных международных соревнований в стране. Также организация подготовила обращение в УЕФА о системных нарушениях прав футболистов со стороны Белорусской федерации футбола.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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