Движение восстановлено по трем полосам внешней стороны МКАД
Россия, Москва, МКАД, 29-й километр, внешняя сторона Карта всех событий
Движение транспорта на внешней стороне МКАД было восстановлено по трем левым рядам. Ранее проезд автомобилей был парализован грузовыми автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы в своем Telegram-аккаунте.
Сообщалось, что несколько грузовых автомобилей не смогли совершить подъем на 18-м километре МКАД в районе Бесединского моста. Из-за этого движение по дороге в сторону улицы Капотня было парализовано.
Движение по внешней стороне МКАД в районе инцидента затруднено на семь километров, добавили в ведомстве.
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