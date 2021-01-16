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Движение восстановлено по трем полосам внешней стороны МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Движение восстановлено по трем полосам внешней стороны МКАД

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 29-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Движение транспорта на внешней стороне МКАД было восстановлено по трем левым рядам. Ранее проезд автомобилей был парализован грузовыми автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы в своем Telegram-аккаунте.

Сообщалось, что несколько грузовых автомобилей не смогли совершить подъем на 18-м километре МКАД в районе Бесединского моста. Из-за этого движение по дороге в сторону улицы Капотня было парализовано.

Движение по внешней стороне МКАД в районе инцидента затруднено на семь километров, добавили в ведомстве.

Читайте также: ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне МКАД

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